Экономика. Рынок труда не ценит профессиональное образование

В конце прошлой недели внимание общественности было приковано к идее министра образования установить порог для поступления в гимназию, базирующийся на среднем балле. Основная цель этой идеи – увеличить долю молодых людей, которые после окончания основной школы идут получать образование в профессионально-технических училищах. Эксперты банка SEB считают, что нынешний рынок трудовой занятости не сильно ценит выпускников профтехучилищ, поэтому разумность идеи в данном случае весьма сомнительна. Почему был сделан именно такой вывод-об этом мой коллега Сергей Овченков расспросил руководителя по коммуникациям банка SEB Юлию Пийльман