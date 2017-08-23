В рамках празднования столетия ЭР в нашей стране пройдут Дни русского просвещения. В течение двух недель, с 24 сентября по 8 октября, в Таллине, Тарту, Нарве и других городах Эстонии пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, образовательные программы и другие мероприятия.

Инициатором и главным организатором Дней русского просвещения выступает Фонд русского просвещения при поддержке Eesti Kultuurkapital.

Как сказал председатель Фонда русского просвещения Александр Котов, в этом году впервые Дни русского просвещения пройдут на общереспубликанском уровне: в течение двух недель, с 24 сентября по 8 октября, в Таллине, Тарту, Нарве и других городах Эстонии пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, образовательные программы и другие мероприятия.

Более полная программа будет опубликована в сентябре. Практически на все мероприятия вход будет бесплатный или за символическую плату. На некоторые мероприятия, будет необходима предварительная регистрация.

По словам Котова, впервые Дни русского просвещения состоялись в 1924 году в Печорском крае, который тогда находился в составе Эстонии. Это был национальный праздник русской культуры, призванный объединять русское население Эстонии на основе принадлежности к русской культуре и православной вере.

Позже праздник стал проводиться во всех странах, где проживала русская эмиграция, под названием "Дни русской культуры". Однако с началом Второй мировой войны традиция была прервана. Только в 2014 году традиция Дней русского просвещения была возрождена. В 2016 году по решению организационного комитета праздника был основан Фонд русского просвещения.