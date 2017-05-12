Крупнейшие партии на политической арене Франции

Крупнейшие партии на политической арене Франции

Для того чтобы понять, кто может стать премьер-министром Франции, кто войдет в кабинет министров, сможет ли новоиспеченный президент Эммануэль Макрон набрать большинство голосов на парламентских выборах, Юлия Лукашенкина попросила сделать обзор крупнейших сил на французской политической арене политолога, руководителя Фонда политических инноваций Доминика Рейние.