"Кубок Балтики" в эти выходные на Таллиннском ипподроме

"Кубок Балтики" пройдет в эти выходные на Таллиннском ипподроме. Три страны, Литва, Латвия и Эстония примут участие в соревнованиях лошадей в субботу 23 октября. Гостей ипподрома ждут не только увлекательный соревновательный день, но и другие интересные мероприятия для взрослых и детей. Подробнее о планах организаторов "Кубка Балтии" Юлия Лукашнкина узнала у руководителя отдела по развитию Таллиннского ипподрома Валентины Пуртовой.