На что повлияет отставка Рыйваса?

Как считает политолог Тартуского университета Рейн Тоомла, произошедший инцидент – это вопрос этики. А вот то, что после случившегося Рыйвас решил уйти в отставку – это уже вопрос политологии.

"Я считаю, что интересными будут два аспекта. Во-первых, как эта ситуация повлияет на результаты выборов. Мы все знаем, что Таави Рыйвас является кандидатом в Таллинне. И мы знаем, что согласно последним опросам, поддержка реформистов в столице составляет примерно 15%. Сейчас возникает интересная проблема для политологов: как может повлиять скандал и отставка Рыйваса на результаты выборов. И если после выборов выяснится, что поддержка реформистов упадет, например, на 10%, тогда можно будет с полной уверенностью сказать, что скандал имел определенно сильное влияние. Если же поддержка реформистов останется на уровне 15%, то тогда можно будет утверждать, что избирателя подобные проблемы не интересуют. Посмотрим, нам надо подождать максимум три дня. Второй аспект связан с выборами в руководство Рийгикогу. Таави Рыйвас пока еще официально является вице-спикером Рийгикогу. И когда он уйдет со своего поста, то тогда должны будут пройти новые выборы. В нашем законодательстве есть интересный аспект. Удивительно то, что должен будет уйти со своего поста и второй вице-спикер Энн Ээсмаа. Я думаю, что Ээсмаа будет снова баллотироваться и при этом, он будет избран. Сейчас мы пока не знаем, кто будет вторым кандидатом. Можно полагать, что второй вице-спикер будет членом Партии реформ", – сказал Рейн Тоомла, отметив при этом, что на уже проголосовавших электронным способом на предварительном голосовании, этот скандал никак не скажется.

"Основной избиратель реформистов – это молодые люди, которые предпочитают голосовать электронным способом. Это мы можем утверждать на основании выборов, которые прошли четыре года назад. Я думаю, что голосующие за реформистов электронным способом в этом году были даже активнее, чем четыре года назад, поэтому я сугубо уверен, что более половины таллиннского реформистского электората свой голос отдали. Но теперь мы посмотрим, как поступит вторая половина предпочитающих Партию реформ, которая будет голосовать бумажным способом. Если мы увидим спад, то тогда мы сможем с полной уверенностью сказать, что да, скандал повлиял на результаты", – добавил политолог.