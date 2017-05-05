Председательство Эстонии в ЕС: какие проблемы нас ожидают?

Наверняка уже многие знают, что с 1 июля наша страна станет председателем в Евросоюзе. Для Эстонии это хорошая возможность показать себя европейскому обществу с хорошей стороны, демонстрируя наши достижения, например, в сфере инфотехнологий. Однако помимо почестей, Эстонию ожидают еще и обязанности, а также определенные проблемы, которые будут взвалены на плечи нашего государства в ближайшие полгода.

Посол Эстонской республики при Евросоюзе Клайд Кулль считает, что Эстония должна сделать все возможное, чтобы ни одна страна, пусть даже самая маленькая, не почувствовала бы себя ущемленной в плане защиты интересов. Будет проведено много неформальных встреч и дискуссий для разрешения множества вопросов.

Одной из самых больших проблем, с которой столкнется Эстония во время своего председательства в ЕС, будет выход Великобритании из состава Евросоюза. По словам Кулля, будущее покажет, как сложится взаимоотношение с Британией.

“Страна – очень важная и значимая. Разрыв связей будет нелегким. Он затронет все аспекты: начиная от передвижения людей и их статуса, и заканчивая вопросами рыболовства, энергообеспечения и так далее. Это влияние будет очень сильным. В политическом смысле данный вопрос будет на первом плане. Поэтому, я полагаю, что в октябре-ноябре может наступить глубокий кризис, прежде чем мы сможем пойти дальше”, – считает Кулль.