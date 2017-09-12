Автомобилистам предлагается новый вариант страховки своего транспорта.

На эстонском рынке появилось решение электронного страхования, которое позволяет с помощью мобильного приложения застраховать транспортное средство и платить только за те дни, в которые водитель пользуется автомобилем. Новое электронное решение особенно высоко оценят водители, которые не пользуются своим транспортным средством ежедневно. Поэтому оно идеально подходит, например, мотоциклистам или семьям, в которых имеется несколько автомобилей. Подробнее о новом способе страхования расскажет руководитель направления сферы финансирования и дополнительных услуг компании Telia Максим Меламед.