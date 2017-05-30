Лидеру тоже нужно совершенствоваться

Эстония является одним из лидеров в предоставлении информации и электронных услуг населению, чиновникам и представителям власти в интернет пространстве. Иначе говоря, сфера электронного-правительства или управления в нашей стране высоко развита. Именно опытом в этой области Эстония, как и ряд других стран, будет делиться в ходе конференции под названием "Э-правительство", где соберутся представители 80-ти стран мира. О том, действительно ли наша республика занимает первые позиции, является передовиком и пионером в системе электронного документооборота государственного управления Юлия Лукашенкина расспросила одного из участников конференции, члена правления Академии э-управления Ивара Талло.