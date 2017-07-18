Далеко ли до пятой свободы в ЕС?

Вчера в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошла конференция, посвященная цифровым технологиям. Главной темой встречи ведущих специалистов, предпринимателей, ученых и министров стал свободный обмен данными в рамках Европейского союза. О том, какую пользу принесет транс-граничный обмен данными между странами членами ЕС как обычным жителям, так и предпринимателям, Юлия Лукашенкина побеседовала с доктором наук, старшим научным сотрудником Института политических исследований им. Йохана Шютте Кристьяном Вассилом.