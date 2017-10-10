Банк SEB предложит своим клиентам возможность осуществления мгновенных платежей.

В ноябре банк SEB предложит своим клиентам возможность осуществления мгновенных платежей, что позволит осуществлять платежи в пределах европейских стран в сумме до 15 000 евро за несколько секунд вне зависимости от времени суток или праздников. Таким образом, у потребителя исчезнет необходимость запоминать время клиринга между банками или же перечень стран, в которые банк не осуществляет переводы в государственные праздники. Более подробно о нововведении рассказывает руководитель отдела коммуникаций дивизиона маркетинга и коммуникаций банка SEB Юлия Пийльман