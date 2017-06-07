Жители Эстонии потребляют алкоголь меньше, чем жители Финляндии.

Потребление алкоголя жителями Эстонии снижается довольно медленно, но устойчиво. Профилактическая работа оказывает наибольшее влияние на молодежь, снизилось и число вызванных алкоголем смертей. При этом в дополнение к росту акцизов необходимы дополнительные ограничительные меры, потому что доступность алкоголя с годами скорее улучшается. Но при этом, опасность представляет торговля алкоголем на границе между Эстонией и Латвией. Об этом рассказала директор Института коньюктуры Марье Йозинг