Феномен Франции.

Феномен Франции.

Президентские выборы 2017 во Франции стали в некотором роде феноменом в истории Франции. На выборах победил совсем молодой кандидат, о котором еще недавно на большой политической арене никто не знал, центрист Эммануэль Макрон. Моложе был только Наполеон. Как ему это удалось? Другим неожиданным результатом выборов стало то, что кандидат от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала небывало высокое число голосов избирателей - порядка 38%. Как случилось, кандидат с националистическими взглядами имеет такую поддержку во французском демократическом обществе? Эту ситуацию Юлия Лукашенкина попросила прокомментировать журналиста, литератора, живущего и работающего в Париже, Виталия Амурского.