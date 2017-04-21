Приватность в Интернете - утопия?

Приватность в Интернете - утопия?

Европарламент приступил к работе над представленным Еврокомиссией документом, в котором рассматриваются возможности по защитите пользователя от несанкционированного сбора личной информации в Интернете, в том числе соцсетях и месседжерах. Своим мнением на этот счет по просьбе Артура Аукона и Андриана Череменина поделился председатель горсобрания Пярну, эксперт в области информационных технологий Андрей Коробейник.