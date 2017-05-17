Палдиски: как идёт административная реформа?

Палдиски: как идёт административная реформа?

Проще тем самоуправлениям, которые добровольно приняли решение об объединении и тем, кто безусловно согласился с предложением правительства. Но, если соседи против слияния, то вся схема кажется нелогичной или нереализуемой. Одним из таких проблемных регионов стала часть Харьюского уезда, где объединению подлежат город Кейла, город Палдиски и волости Кейла, Падизе и Вазалемма. О реформе и связанных с ней сложностях Инга Пальмисте побеседовала с председателем городского собрания Палдиски Каупо Калласом.