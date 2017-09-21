Сегодня в Европе отмечается День без смертей на дорогах

Ежедневно в результате ДТП на территории стран ЕС гибнут примерно 70 человек. 21 сентября объявлен Европейским днем без погибших на дороге. Приуроченная к нему тематическая кампания Департамента шоссейных дорог Эстонии посвящена культуре поведения участников дорожного движения.

Этот проект в прошлом году начали Еврокомиссия и Международная автомобильная федерация. Его цель — добиться значительного и стабильного сокращения количества смертельных случаев и серьезных травм на дорогах в Европе и в мире.

В реализации проекта участвуют государственные и муниципальные структуры европейских стран, автоклубы, неправительственные организации, автоводители и другие участники дорожного движения.

Как сказала главный специалист отдела безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Мария Пашкевич, следует обращать внимание на повышение уровня знаний людей в области дорожного движения.

«В больших городах ухудшается показатель, когда водитель уступает дорогу пешеходам. Что же касается 21 сентября, то в прошлом году в этот день в Эстонии не было зарегистрировано ни одного погибшего в результате ДТП. Однако, тогда пострадали 10 человек. И в этот день в прошлом году у нас в стране было зарегистрировано немного больше аварий, чем в обычные дни», - сказала Пашкевич.

В 2016 году на дорогах Эстонии погиб 71 человек.