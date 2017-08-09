От алкогольной зависимости можно лечиться бесплатно.

В пяти больницах Эстонии можно пройти бесплатный курс лечения от расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Но, как выяснилось, не везде можно было попасть на приём в течение трёх дней после обращения, как предусмотрено целевой программой ”За трезвую и здоровую Эстонию». Об этом проекте и проблемах, связанных с излишним употреблением спиртного, Инге Пальмисте рассказала эксперт Института развития здоровья Яне Алоп.