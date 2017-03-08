Зелёный Таллинн. Городские сады.

Зелёный Таллинн. Городские сады.

Таллинн ищет людей, общества и квартирные товарищества, заинтересованные в разведении садов в городе, и ждет предложения о возможных местах их создания. Этот проект является развитием идеи о городском сельском хозяйстве, получившей большой отклик в ходе городского конкурса инновационных идей. В этом году планируется создать 8 ящичных садов, а в следующем - в столице должен быть разбит один большой общественный сад. Подробнее об этом Инге Пальмисте рассказала заведующая отделом озеленения Таллинского департамента окружающей среды, городской ландшафтный архитектор Кристийна Куппер.