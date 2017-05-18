Движение зацепинг: чем оно опасно для молодежи?

Движение зацепинг: чем оно опасно для молодежи?

Для многих наших радиослушателей термин «зацепинг» не говорит абсолютно ничего. Однако, в нашей стране время от времени появляются молодые люди, которые занимаются этим опасным увлечением. Что из себя представляет зацепинг? Это способ передвижения на поезде, автобусе или трамвае, при котором человек целяется снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Понятное дело, что такое увлечение не является безопасным. Подросток может сорваться, в результате он может сам получить травмы или еще хуже, погибнуть. Но по-видимому, некоторых молодых людей это не останавливает. В нашей стране законодательство может такое увлечение рассматривать, как проступок, хотя, все зависит от каждой ситуации в отдельности. Об этом, нашей программе рассказал сотрудник молодежной полиции Пыхъяской префектуры, капитан полиции Виталий Матвеев.