Раквереский театр "Яблоко" на сцене Русского театра

Каждую осень Русский театр в Таллинне принимает фестивль"Золотая маска", но кроме этих традиционных выступлений театральных коллективов из-за рубежа, на столичной сцене выступают и эстонские театры из других городов нашей страны. Вот например, в следующую пятницу, 17 ноября, в 19 часов свой спектакль в Русском театре покажет театр из Раквере "Яблоко". С режиссером и актрисами театра встретился и побеседовал Александр Лукьянов.