Даже зная лес, в нём можно заблудиться!

В сентябре этого года Центр тревоги получил в несколько раз больше обычного сообщений о людях, заблудившихся в лесу. В половине случаев они сами выходят из леса, для обнаружения остальных проводятся настоящие поисково-спасательные операции. Больше всего приходится искать людей с июля по октябрь. Судя по статистике прошлого года, в этот период раз в день поступает одно сообщение о том, что кто-то пропал в лесу. Примерно 15 обращений требуют организации поисков на месте. В этом сентябре на телефон 112 только за две недели поступил 51 звонок о заблудившихся. Несколько конкретных случаев Инга Пальмисте обсудила с главой патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юханом Евоненом.