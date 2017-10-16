Приоритеты Эстонии в сфере образования на посту председателя ЕС.

Сильно ли изменилась система образования Эстонии за последние 20 лет? Можно ли говорить, что сегодня она идентична тому, что мы видим в других странах Европы? Об этом, а также о приоритетах Эстонии, как председателя ЕС, в сфере образования, Андриан Череменин поговорил с вице-канцлером Министерства образования и науки по вопросам общего и профессионального образования Мартом Лайдметсом.