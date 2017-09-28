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Остерегайтесь мошенников!

Cегодня 28.09.2017
Передача: Подробности

Как сообщает Департамент государственных инфосистем, мошенническая схема, представляющая собой розыгрыш бесплатных авиабилетов, в числе прочего имитирует и рекламную кампанию Estonian Air, которая не существует уже почти два года.

Хорошая новость заключается в том, что страница мошеннической кампании не содержит вирусов, плохая – бесплатных авиабилетов никто не раздает.

По словам специалиста государственного киберцентра CERT-EE Силле Лакс, вечером в прошлый вторник и еще активнее утром в среду через социальную сеть Фэйсбук в Эстонии и в целом во всем мире стала распространяться кампания в которой говорилось, что пользователь выиграл два билета на самолет. Когда человек открывал ссылку, на странице было написано: "Поздравляем! Именно вас выбрали для участия в нашем коротком опросе. Участвуйте и получайте два бесплатных билета airBaltic! Спешите, у нас осталось только 332 доступных билетов".

"Поздравление было составлено с ошибками и обычно, когда проводят лотерею пишут, что вы можете участвовать и выиграть, но при этом никакой гарантии не дают. Здесь же фраза сформулирована так, чтобы человек подумал, что он уже выиграл эти билеты. Что же касается вопросов, на которые предлагалось ответить, то они были довольно типичные: путешествовали ли вы нашими авиалиниями, понравилось ли и будете ли летать с нами дальше", – сказала Лакс, отметив при этом, что внимание привлек тот факт, что жителям Эстонии предлагались билеты компании Estonian Air, а все мы знаем, что этой компании не существует уже с 2015 года. А вот жители Финляндии получили точно такие же предложения от компании Finnair, то есть фирма-авиаперевозчик зависела от того, в какой стране находится пользователь. Всего были задействованы названия 26 авиакомпаний. Мошенники использовали геолокацию людей, чтобы предложить авиаперевозчика и определить язык, на котором прислать сообщение. Что же касается Эстонии, то тест был составлен довольно безграмотно.

По словам специалиста, никакого вредоносного программного обеспечения эти страницы в себе не хранили, по крайней мере на момент, когда были закрыты. Их целью было не заражение компьютеров пользователей, а повышение кликабельности этой страницы. Это делают для того, чтобы "раскрутить страницу", чтобы она собрала как можно больше кликов, а потом продать её рекламодателям, потому что даже если название сайта меняется, собранная путем кликов аудитория сохраняется.

"Поисковые системы их учитывают и за счет этого страница поднимается в поиске, соответственно на неё заходит еще больше людей. Мы только предполагаем, что это сделано для рекламы. На самом деле тот факт, что на момент закрытия этого сайта, мы не обнаружили вирус, не значит, что его не поместили бы туда позже, когда число пользователей стало бы еще больше", – добавила Лакс.

В качестве совета в данной ситуации Лакс предлагает обращать внимание на то, на какие ссылки вы нажимаете.

"Я понимаю, что в данном случае повлиял психологический фактор – людям сказали, что они уже выиграли, только надо ответить на 3 вопроса, поставить лайк, и нажать кнопку "поделиться". Стоит обратить внимание также на грамматические и фактические ошибки. Такие крупные фирмы не допускают в своих рекламных текстах так много ошибок. И еще одно – внимательно смотрите на сайты – сайт мошенников estonianair.us, а на самом деле было estonianair.ee", – добавила Силле Лакс.

По данным Департамента государственных инфосистем, мошенническую страницу Estonian Air посетили 12 289 человек, а AirBaltic – 7285 человек.

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