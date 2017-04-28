Русский театр Эстонии сегодня вечером представит последнюю премьеру этой весны - спектакль "Валентинов день"

Русский театр Эстонии сегодня вечером представит последнюю премьеру этой весны - спектакль "Валентинов день"

Русский театр Эстонии сегодня вечером представит последнюю премьеру этой весны - спектакль "Валентинов день" по пьесе современного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Для постановщика - эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа - это первый опыт в Русском театре. В 70-е годы прошлого века нашумела пьеса Михаила Рощина «Валентин и Валентина». Речь в ней шла о том, как практичные родители отвадили от девочки примерного воспитания Валентины влюбленного мальчика Валентина - сына проводницы. Вырыпаев написал продолжение. Его Валентине уже 60 лет, а она все мучается любовью к Валентину. Он успел еще тогда, в 70-х, жениться на другой, через 15 лет случайно встретить Валентину в метро, лет пять пометаться между ней и женой Катей, не выдержать и умереть от разрыва сердца в день рождения Валентины. Про что именно спектакль и почему он актуален в наши дни-с этим вопросом я обратился к исполнительнице одной из ролей в постановке, актрисе Русского театра Алине Кармазиной