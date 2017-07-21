В Таллинне пройдет конференция на высшем уровне «Работа будущего – новая реальность, новые решения».

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС в Таллинне пройдет конференция на высшем уровне «Работа будущего – новая реальность, новые решения». Конференция состоится в Kultuurikatel 13 и 14 сентября 2017 г. На международной конференции соберутся топ-руководители предприятий и формирующие рабочую, социальную, образовательную политику специалисты, а также профессионалы в области э-государства. Они обсудят практические решения, которые сделают адаптацию работы будущего гораздо проще. Более подробно о том, почему данная тема актуальна в наши дни, рассказывает вице-канцлер Министерства социальных дел Янар Хольм