Месячник экологичной мобильности в Таллинне.

1 сентября уже в шестой раз начинается Месячник экологичной мобильности, в рамках которого в Таллинне будет проведено свыше 60 различных мероприятий и кампаний. Цель Месячника - повысить осведомлённость жителей города об окружающей среде и возможностях экологичной мобильности. На некоторых из мероприятий Андриан Череменин попросил сакцентировать внимание заведующего отделом Департамента окружающей среды столицы Геннадия Грамберга.