Олег Беседин о фильме "Неприехавший Пушкин"

Олег Беседин о фильме "Неприехавший Пушкин"

Дни российского просвящения уже в третий раз в нашей столице пройдут на предстоящей неделе. На этот раз они посвящены памятной дате - 180-летию со дня гибели А.С.Пушкина. Откроются Дни 16 февраля и будут наполнены различными событиями. Так в воскресенье 19 февраля в Русском культурном центре свой фильм "Неприехавший Пушкин", посвященный великому поэту, представит таллиннский режиссер-документалист Олег Беседин. Наш корреспондент Николай Хрусталев задал ему накануне несколько вопросов.