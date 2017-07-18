Обьявлен дополнительный набор в Высшую военную школу

В этот понедельник в Тарту начались испытания для молодых людей и девушек, которые решилb избрать для себя профессию военного. А для тех, кто еще не опредилился окончательно с выбором объявлен и дополнительный набор в Высшую военную школу. О том, как проходят вступительные тесты для будущих кадетов, об условиях поступления и дальнейшей учебы, а также перспективах по окончании высшего учебного заведения Юлии Лукашенкиной рассказал капитан-майор командир военно-морского направления Высшей военной школы Денис Тулин.