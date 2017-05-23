«Большая часть зрителей и слушателей на концерте Арианы Гранде были мамы с дочерьми»

«Большая часть зрителей и слушателей на концерте Арианы Гранде были мамы с дочерьми»

Жительнице Манчестера Марине и её 11-летней дочери несказанно повезло, они находились далеко от места взрыва и вернулись домой невредимыми. Но шоковое состояние ещё не прошло, ведь певица Ариана Гранде прежде всего любимица девочек-подростоков, что делает этот теракт ещё более циничным.