Всё больше пенсионеров продолжает работать.

Всё больше пенсионеров продолжает работать.

Несмотря на существование в Эстонии проблемы досрочного выхода на пенсию, статистика показывает, что все больше пенсионеров продолжают работать, в прошлом году в ряды работников влились более 6-ти тысяч человек старше 60-ти лет. Сохранится ли тенденция роста и каково положение по итогам прошого года? Анализ рынка рабочей силы подготовили специалисты SEB-банка. О том, насколько активны пенсионеры на рынке труда, нам рассказала руководитель коммуникации SEB-банка Юлия Пийльманн.