Соответствует ли уровень образования у медалистов общим стандартам?

В эти дни из гимназий Эстонии выпускается более восьми тысяч юношей и девушек. Почти каждый десятый из них получает золотую либо серебряную медаль за успехи в учебе. При этом возникает вопрос соответствия количества медалистов и средних баллов за государственные экзамены в различных школах страны. О том, какими привилегиями пользуются закончившие гимназию с отличием выпускники и как министерство образования собирается анализировать показатели двух систем оценивания, параллельно существующих в нашей системе среднего образования.

В гимназиях Эстонии награды выдаются исходя из баллов выпускного аттестата, которые, в свою очередь, зависят от курсовых оценок за три гимназических года. По данным издания Postimees, в этом году с золотыми либо с серебрянными медалями среднюю школу заканчивает чуть более 700 учеников. Это почти 10 процентов от общего числа выпускников. Помимо награждения самой медалью, в большинстве местных самоуправлений также принято поощрять успешных выпускников финансово – к примеру, в Тарту золотые медалисты получают стипендию в размере 200 евро, а серебряные – 150. Наконец, обладатели школьных медалей нередко получают дополнительные конкурсные баллы при поступлении в вузы. Загвоздка, однако, состоит в том, что оценки за школьные работы, суммирующиеся в курсовые, а затем и в итоговые баллы гимназического аттестата, выставляются тысячами различных учителей по всей стране и не всегда говорят об одинаковом уровне знаний у медалистов, окончивших разные учебные заведения либо просто обучавшихся у разных педагогов.

Согласна с этим и руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло, по словам которой, школы в Эстонии разные, так же как учителя и дети. В действительности, по словам Холло, оценивание ученика является проявлением профессионализма и компетентности учителя, которые он должен применять в своей работе. Государство не способно извне давать окончательную оценку тому, как каждый конкретный учитель оценивает своих учеников, но зато оно может проверять уровень знаний учеников с помощью методов, которые контролируются на государственном уровне, и в Эстонии это, к примеру, государственные экзамены. Они показывают уровень знаний в различных школах более объективно, так, чтобы их можно было бы сравнить друг с другом.

Если взглянуть на рейтинги школ, берущие за основу результаты госэкзаменов, и сравнить их с данными по медалистам, то ряд гимназий, традиционно занимающих не самые высокие строчки в рейтингах, в этом году имеет крайне высокий процент выпускников с золотыми, либо серебряными медалями. Некоторые из этих школ находятся в Нарве – всего гимназии приграничного города с отличием этим летом заканчивает 51 человек, что составляет почти 20 процентов от общего количества выпускников города. Подобной результативностью не могут похвастаться многие из так называемых "элитных школ" Таллинна и Тарту, и в прошлом году вопрос о выплате медалистам поощрительных стипендий обсуждался на уровне комиссии по образованию Нарвского городского собрания.

По словам Холло, медаль является показателем трудолюбивости ученика. Итоговые оценки показывают, например, старательность, ответственность ученика. В зависимости от того, какую информацию необходимо получить об ученике, все эти данные играют определенную роль. По мнению Холло, нельзя утверждать, что оценки в аттестате не имеют значения. Дело в том, что результаты необходимо интерпретировать разумно.

Так или иначе, баллы выпускного аттестата, а в особенности полученная на их основе медаль, влияют и на конкуренцию абитуриентов между собой. Тем не менее руководство Тартуского университета, при поступлении в который медаль добавляет абитуриенту три конкурсных пункта, уверено, что вуз должен принимать не только натасканных на госэкзамены абитуриентов, но и отличившихся иным образом учеников.

Как считает проректор Тартуского университета по учебной части Март Ноорма, дефиниция качества учебы в Тартуском университете звучит очень чётко – поддержка развития ученика в направлении, важном для ученика и для общества. Университет ощущает свою ответственность, и уже при составлении условий поступления мы не ставим своей единственной задачей приём наилучших возможных абитуриентов, но также помочь школам мотивировать своих учеников так, чтобы из них не получились роботы, которые умеют только решать тесты. Ученик также должен прилагать усилия, чтобы развиваться как человек, и поэтому в условиях поступления в Тартуский университет есть различные критерии – это и академический тест, и государственные экзамены, и дополнительные пункты за медали, но также и вступительные экзамены и тесты по специальности в различных отраслях.

Нынешняя ситуация, при которой выпускники гимназий получают как централизованную оценку своих знаний в виде баллов за госэкзамены, так и выдаваемый школой аттестат, устраивает и активно используется как другими учебными заведениями, так и профильным министерством. Тем не менее со следующего года Министерство образования и науки начнет анализировать соответствие результатов двух систем оценивания друг другу и давать школам обратную связь по этому параметру.

"Будем анализировать, какой в школе уровень результатов государственных экзаменов и какой уровень итоговых оценок, насколько они соответствуют друг другу и каким образом друг к другу относятся – в каких школах, к примеру, учеников переоценивают по сравнению со средней степенью оценивания, а в каких школах оценивают слишком строго. Если эти показатели обнаруживают системное слишком снисходительное либо слишком строгое оценивание, то, конечно же, мы сможем привлечь к этому внимание школ – не наказанием, но консультацией и просьбой проанализировать свой подход", – считает Кристин Холло.