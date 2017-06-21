Соответствует ли уровень образования у гимназистов-медалистов общим стандартам?

В эти дни из гимназий Эстонии выпускается более восьми тысяч юношей и девушек. Почти каждый десятый из них получает золотую либо серебряную медаль за успехи в учёбе. Владислав Лушин изучил вопрос соответствия количества медалистов и средних баллов за государственные экзамены в различных школах страны, узнал, какими привилегиями пользуются закончившие гимназию с отличием выпускники и выяснил, как министерство образования собирается анализировать показатели двух систем оценивания, существующих в эстонской системе среднего образования.