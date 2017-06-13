Успех таллиннских книгоиздателей.

На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса Ассоциации книгоиздателей России "Лучшие книги года". Лучшей книгой зарубежного издательства была признана "Хроника русской культурной общественной жизни в Эстонии 1918-1940. Из истории русского зарубежья.", выпущенная в 2016 году таллиннским издательством "Александра". Короткое телефонное интервью с руководителем этого издательства Нелли Абашиной-Мельц записала Ирина Свенссон.