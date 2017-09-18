В открытом обществе меньше риск получить вич-инфекцию

В Таллинне прошла акция "Импульс жизни" в поддержку ВИЧ-позитивных людей. Акция была проведена в рамках прошедшего СЕБ-марафона. Эту акцию провел психолог Роман Крылов, который оказывает психологическую поддержку людям- носителям ВИЧ-инфекции, и не понаслышке знает об их бедах и заботах. Поэтому он и решил провести акцию поддержки с целью привлечь внимание общественности и государства к этой проблеме. Подробнее об этом мероприятии и его целях Юлия Лукашенкина и побеседовала с психологом Романом Крыловым.