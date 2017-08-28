Ищите работу?

Часто у долго не работающих людей возникают различные препятствия и проблемы, из которых им сложно в одиночку найти выход. Теперь появилась возможность принять участие в проекте, который поможет развить уровень информированности, мотивации и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Основной особенностью проекта является индивидуальная работа специалистов с каждым участником, ориентированная на помощь в решении проблем конкретного человека и продолжающаяся на протяжении всего проекта. Подробнее об этом расскажет психолог Марика Юузе.