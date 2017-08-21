В Таллинне пройдет ярмарка досуга „No vaata".

В предстоящую субботу, 26 августа, с 12 до 17 часов в столичном спортхолле «Калев» пройдет ярмарка досуга „No vaata“, где можно будет ознакомиться с занятиями по интересам в новом учебном году. На ярмарке родителей и молодёжь ознакомят с действующими в столице школами по интересам, спортивными клубами и другими организациями, занимающимися досугом молодёжи, где каждый сможет найти для себя кружок или тренировку на новый учебный год. Более подробно о предстоящем мероприятии рассказывает молодежный инфоработник Таллиннского департамента молодежи и спорта Елена Шкенёва.