Трудно ли стать лучшим семейным врачом?

В этот четверг на конференции семейных врачей в Таллинне будут чествовать семейных врачей и семейные врачебные центры, удостоившиеся звания лучших.Таковых из 288 центров, принявших участие в аудиторской проверке оказалось 66 в категориях А и В. А знак высшей категории - А получили 28 центров. Союз семейных врачей и Больничная касса, а также Тартуский университет разработали критерии оценки работы семейных врачей, медсестер и семейных центров в целом. По 20 пунктам идет оценка качества работы специалистов. О том, для чего же семейные терапевты и семейные врачебные центры решаются на столь серьезное испытание, а также о критериях этой проверки рассказала член Союза семейных врачей, член аудиторской проверки и семейный врач Ирина Фомкина.