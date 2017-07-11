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Специальная карта для дорожного страхования

Cегодня 11.07.2017
Передача: Подробности

На рынке появилась уникальная страховая карта, позволяющая сравнивать предложения на дорожное страхование от разных компаний и сразу же оформлять полис посредством одного телефонного звонка.

Как сказал исполнительный директор IIZI Kindlustusmaakle Игорь Федотов, раньше у водителя автомобиля была возможность купить страховку на бензоколонке. Однако для ее оформления требовалось время, к тому же это доставляло неудобства для остальных людей в очереди, которые хотели бы купить на заправке что-либо другое, потому что им приходилось ждать.

Страховая карта IIZI позволяет найти самую подходящую дорожную страховку. После активации карты клиенту отправят документы по электронной почте и своевременно напомнят об окончании страхового полиса. Таким образом, предотвращается ситуация, когда транспортное средство может остаться без страхового покрытия.

Страховая карта стоимостью 32 евро имеет уникальный код, для активирования которого достаточно позвонить в отдел обслуживания, передать данные своего автомобиля, и выбранное страховое решение начнет действовать сразу же.

"И тогда наш человек ищет для клиента самые подходящие варианты страховки. Например, он может предложить разные условия. У нас имеются предложения от восьми разных страховых компаний. Мы также смотрим, на какое время клиент может получить страховой полис за вышеуказанную сумму. Дело в том, что разные страховые компании предлагают разную цену, благодаря чему, можно на разный период оформлять полис", – сказал Федотов.

Цена может зависеть от технических параметров транспортного средства, связанных со страхователем аспектов, убыточности, анализа рынка, вплоть до того, какие целевые группы предпочитает страховое общество.

Страховые карты IIZI поступят в продажу в первую очередь в более крупные магазины R-kiosk в Таллинне, Тарту и Пярну, расположенные возле заправочных станций Neste.

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