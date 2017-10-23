Ремонт, открытки и не только.
До 26 октября в Эстонии проходит Неделя обучения взрослых, в рамках которой по всей стране можно ознакомиться с имеющимися возможностями получения дополнительного образования, а также приобрести новые практические навыки. Например, в Таллиннском Коплиском училище научат некоторым приёмам, которые помогут сделать самостоятельно ремонт или изготовить оригинальный сувенир. Подробнее об этом Инге Пальмисте рассказал преподаватель по специальности Таллиннского Коплиского училища Николай Шмукеров.
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