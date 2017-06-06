Финляндия заинтересована в строительстве туннеля под Финским заливом

Финляндия заинтересована в строительстве туннеля под Финским заливом, который соединил бы Таллинн и Хельсинки. По словам финских политиков, это стало бы логичным продолжением проекта Rail Baltic. Правда, для того, чтобы строительство туннеля стало бы реальностью, нужен и хороший бизнес-план, и частные инвестиции, и привлечение средств из европейских фондов. И вот именно с последним пунктом могут возникнуть проблемы. Чтобы прояснить ситуацию, Артур Аукон встретился с министром экономического развития Финляндии Микой Линтиля и вице-президентом Еврокомиссии по вопросами занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайненом.