Предпрниматели Ида-Вирумаа обсудили с премьер-министром проблемы региона.

На этой неделе делегация бизнесменов из Ида-Вирумаа обсудила с премьер-министром Юри Ратасом проблему нехватки квалифицированных кадров, которая в настоящее время стала одной из основных проблем развития данного региона. По мнению предпринимателей, нужных специалистов трудно как приглашать из других стран и регионов, так и готовить на месте, поскольку на Северо-Востоке не хватает возможностей для получения отвечающего современным требованиям профессионального образования по интересующим местные предприятия специальностям, недостаточно развита социальная инфраструктура. Комментирует управляющий директор компании «Аквафор», которая производит водяные фильтры, Валерий Лавров.