15 октября - местные выборы!

На завершившемся в среду вечером предварительном голосовании на муниципальных выборах свои голоса отдали 306 508 человек или 27,8% от общего числа избирателей, что стало абсолютным рекордом. В электронном голосовании приняли участие 186 034 человека. В главный день выборов голосовать можно будет только на избирательных участках по месту жительства и в отдельных случаях – на дому. Что ещё важно знать, чтобы голосование прошло гладко? Что если человека нет в списке избирателей? Обо всём этом Инге Пальмисте рассказал руководитель государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.