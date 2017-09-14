Найдено решение для обеспечения безопастности наших ID-карт

В этот вторник на официальном брифинге представители Департамента полиции и Департамента государственной инфосистемы объявили о решении проблемы, связанной с возможностью небезопастного использования ID-карт. Напомню, что 5 сентября Департамент государственной инфосистемы Эстонии сообщил об обнаружении потенциальной уязвимости в ID-картах. Риск касается примерно 750 000 ID-карт, выданных после 16 октября 2014 года. Побробнее о найденном решении в интервью Юлии Лукшенкиной с генеральным директором Департамента государственной инфосистемы Таймаром Петеркопом.