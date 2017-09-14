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Найдено решение для обеспечения безопасности наших ID-карт

Cегодня 14.09.2017
Передача: Подробности

Департамент полиции и Департамент государственной инфосистемы объявили о решении проблемы, связанной с возможностью небезопасного использования ID-карт.

Департамент полиции и Департамент государственной инфосистемы объявили о решении проблемы, связанной с возможностью небезопасного использования ID-карт. Напомним, что 5 сентября Департамент государственной инфосистемы Эстонии сообщил об обнаружении потенциальной уязвимости в ID-картах. Риск касается примерно 750 000 ID-карт, выданных после 16 октября 2014 года.
Как сказал генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп, ситуацию с ID-картами не следовало бы называть скандалом. Просто было сообщено о потенциальной уязвимости ID-карты.

«Я считаю, что мы должны в нашем обществе открыто обсуждать существующие проблемы. И да, действительно ученые обнаружили, что есть угроза безопасности ID-карты. А сегодня мы готовы заявить о том, что найдено концептуальное решение, в каком направлении нужно двигаться, чтобы устранить возможные риски, связанные с кражей личных данных», - сказал Петеркоп, отметив при этом, что была получена поддержка от передовых эстонских предприятий в ИТ-сфере. К примеру, компания Nortal прислала в помощь своих лучших специалистов.

«Обычным пользователям нужно просто обновить программное обеспечение по использованию ID-карт на своих компьютерах. Многие уже сделали это. Однако для того, чтобы система работала безопасно, обновить свое программное обеспечение должны все те, кто предлагают услуги, связанные с ID-картами. А это на сегодняшний день — сотни и тысячи эстонских предприятий и учреждений», - отметил Петеркоп.

Что же касается возможной уязвимости ID-карты на предстоящих муниципальных выборах, то по мнению Петеркопа, избирательная комиссия должна прокомментировать данную ситуацию сама.

«Мы их уведомили о том, что существуют определенные риски. Но решение зависит только от Избирательной комиссии», - заключил Таймар Петеркоп.

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