По чистоте продуктов Эстония на втором месте в ЕС

Эстония занимает второе место в ЕС по чистоте пищевых продуктов. На первом месте – Финляндия. Такие данные содержатся в рапорте Европейского департамента продовольственной безопасности. Продукты оценивались по содержанию остатков пестицидов во всех 28-ми странах-членах ЕС, а также в Исландии и Норвегии. Стал ли неожиданным такой результат проверки для наших специалистов?

По словам заместителя генерального директора Эстонского ветеринарно-продовольственного департамента Олева Калда, это нельзя считать неожиданностью. То, на каком месте Эстония окажется в этом списке, тоже не было самоцелью, хотя, представители департамента очень рады такому результату. Для составления этого рейтинга за основу берутся определённые группы продуктов – их более 10-ти. В этом перечне содержатся, например, баклажаны, бананы, виноград, апельсины, горох, паприка, пшеница, сливочное масло, куриные яйца и так далее.

"Пробы берут наши специалисты по надзору и делают это на основании норм, установленных Европейским союзом. Исследованием этих проб занимаются или в эстонских лабораториях или, если в наших условиях это сделать невозможно, в зарубежных лабораториях. Затем мы составляем соответствующий отчёт и отправляем его в Европейский департамент продовольственной безопасности", – сказал Калда.

По данным статистики в период с 2011 по 2015 год, использование средств по защите растений увеличилось на 150 тонн, а за один только 2015 год в сельском хозяйстве было израсходовано почти миллион килограммов всевозможных пестицидов, а именно 964 тонны. Отвечая на вопрос, как это можно объяснить и соотнести с хорошими показателями наших пищевых продуктов, Олев Калда отметил, что пестициды применяются с целью борьбы с вредителями, сорняками и болезнями, а также для профилактики распространения заболеваний растений и улучшения качества продуктов как такового, например, их лёгкости и сохраняемости. Другой вопрос – как эти химикаты используются.

"Безусловно, без них в условиях интенсивного сельского хозяйства невозможно обойтись, то есть достичь такого уровня производства, который удовлетворил бы потребности отечественных или зарубежных потребителей. При органическом или экологическом сельском хозяйстве объемы производства были бы значительно меньше, и мы просто не смогли бы прокормить планету Земля. Так что использование этой химии неизбежно. Вопрос в том, как это делать. Применение этих средств не запрещено, но это нужно делать корректно, правильным способом, чтобы гарантированно не превышать установленных пределов содержания остатков пестицидов в продуктах. Эти лимиты определены таким образом, чтобы при употреблении в пищу содержащих их продуктов на протяжении длительного или короткого времени у человека не возникало нарушений здоровья", – добавил Олев Калда.

Согласно отчету Европейского департамента продовольственной безопасности, больше всего остатков пестицидов нашли в пробах, сделанных в Испании и Бельгии. А превышены допустимые нормы на Кипре и Мальте. По словам Олева Калда, если продукт с превышенным содержанием остатков пестицидов будет обнаружен, то его нужно с рынка изъять.

"Я более чем уверен, что надзорные учреждения Кипра и Мальты так и сделали. Если же эти продукты попали на рынки других стран-членов ЕС, то для этого в Евросоюзе существует соответствующая система быстрого предупреждения, которая оповещает о небезопасных продуктах все страны ЕС, и они все начинают действовать, чтобы как можно скорее убрать их с рынка. Но ответственность лежит прежде всего на производителе или продавце такого пищевого товара", – сказал Олев Калда.