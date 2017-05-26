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Вода дает жизнь

Cегодня 26.05.2017
Передача: Подробности

Вода дает жизнь – под таким девизом водоочистные предприятия Эстонии проводят завтра День открытых дверей. Основная цель мероприятия – показать всем желающим процесс очистки воды и дать понять, что пить ее из-под крана можно, не кипятя при этом.

Cтоличная водоочистная станция Пальяссааре приглашает всех желающих на День открытых дверей. В течение дня можно ознакомиться с работой станции, процессом очистки воды, принять участие в экскурсиях. Участие бесплатное.

Экскурсии на русском языке начнутся в  10:30, 11:30 и 12:30. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по электронной почте info@tvesi.ee, указав свое имя и время экскурсии, в которой желаете принять участие. Продолжительность экскурсии ориентировочно 45 минут. Экскурсии проводятся на открытом воздухе – одеваться нужно по погоде.

Но будут проводить День открытых дверей и другие станции. Например, в Ида-Вирумаа – это предприятие Järve biopuhastus. Как сказала производственный директор предприятия Агнес Пярнамяэ, представители водоочистных станций хотят объяснить людям, куда именно идет вода из-под крана дальше и каков дальше процесс ее очистки. В рамках мероприятий люди смогут увидеть, насколько хорошо и качественно работают станции.

"Также мы показываем, например, каково качество воды, которая выходит из очистных сооружений. Впереди у нас лето. Мы все хотим купаться. Мы все можем купаться в наших реках и озерах, поскольку наши станции выполняют очень хорошо свою работу. И это мы хотим показать всем людям, кто придет на День открытых дверей", – сказала Пярнамяэ.

Помимо этого, всем пришедшим предлагается ознакомиться с тем, что не всякие жидкости и тем более твердые предметы можно сливать в унитаз. По словам Пярнамяэ, люди очень часто сливают в унитаз жир, что затрудняет процесс очистки воды. На данном вопросе специалисты также планируют заострить свое внимание в рамках завтрашнего дня.

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