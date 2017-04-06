Ида-Вирумааский центр профобразования организует практику для студентов

Ида-Вирумааский центр профобразования организует практику для студентов

В ближайшие годы Ида-Вирумааский центр профессионального образования продолжит предлагать возможности для прохождения практики заграницей, которые оказались успешными и высоко ценятся учащимися. При этом за два года центр планирует отправить за новым опытом более 150 будущих мастеров. Подробнее о возможностях для студентов Ольге Линник рассказал и.о. руководителя по связям с общественностью Ида-Вирумааского центра профобразования Карен Сукиасян.