Новые документальные фильмы эстонских журналистов

Новые документальные фильмы эстонских журналистов

Недавно в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового документального фильма эстонских журналистов Эллы Аграновской и Николая Шарубина, фильма, посвященного российскому историку и военному министру Дмитрию Милютину, а 10 марта этот фильм будет показан и в Таллинне, Но уже в эту субботу в Девичьей башне можно будет увидеть документальный фильм "Эстонская миссия русской княгини" о дочери Милютина Елизавете Шаховской. Подробнее об этих фильмах рассказывает их автор Элла Аграновская.