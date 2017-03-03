Профессиональный конкурс сварщиков "Viru Welder"

Профессиональный конкурс сварщиков "Viru Welder"

Сегодня, 3-го марта Ида-Вирумааский центр профессионального образования приводит на базе Йыхвиского филиала международный профессиональный конкурс сварщиков "Viru Welder". Помимо эстонских учащихся в нем принимают участие иностранные конкурсанты из 3-х стран ( Латвия, Литва, Россия ). Данный конкурс - юбилейный, проводится в 10-ый раз.Подробности от Галины Шустровой.