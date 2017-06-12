Юбилей BLRT-grupp.

Сегодня, 12 июня, исполняется 105 лет одному из старейших и крупнейших заводов Эстонии, раньше он назывался Русско-Балтийским судостроительным заводом, в советское время его знали как Балтийский судоремонтный завод. Кстати, сейчас в Эстонском архитектурном музее развернута масштабная выставка, посвященная этому юбилею, под названием «Коплиская соната. Русско-балтийский судостроительный завод». На ней дается исторический обзор завода, который в начале 20 века был самым большим промышленным комплексом во всем регионе Балтики. Ну, а сегодня это - современное предприятие BLRT-grupp. С крупнейшим его акционером, Федором Берманом, по телефону побеседовал и с юбилеем поздравил Александр.Лукьянов.