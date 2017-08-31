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Какой будет улица Гонсиори после реконструкции?

Cегодня 31.08.2017
Передача: Подробности

Столичные власти подписали договор о реконструкции улицы Гонсиори. Проект частично финансируется из Европейского фонда сотрудничества, поскольку целью его является ускорение движения общественного и уменьшение потока личного транспорта, снижение уровня вибрации, шума и загрязнения воздуха выхлопными газами.

Согласно подписанному договору, длина реконструируемого участка, а именно от улицы Манеэжи до улицы Лаагна, будет составлять примерно полтора километра. К этому добавляются около 300 метров улицы Лаагна, 210 метров улицы Тюрнпуу и велосипедная дорожка вдоль улицы Кундери длиной 900 метров. В общей сложности это составляет чуть более 2 километров проезжей части и почти 5 километров тротуаров и пешеходно-велосипедных дорожек.

В следующем году реконструирована будет сама улица Гонсиори. Два ряда движения будут предназначены для общественного транспорта, а один – переменного направления – будет пропускать автомобили утром в сторону центра города, а вечером – в обратном направлении.

По словам руководителя отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа, вопрос заключается в том, что есть параллельные дороги на Нарвском шоссе и на улице Гонсиори. И эти дороги необходимо реконструировать в разное время. На данный момент на улице Гонсиори сделают ремонтные работы таким образом, чтобы еще один год движение на данной улице было бы точно таким же, как и сейчас.

"Но в будущем в планах дать улице Гонсиори главный приоритет для общественного транспорта. То есть будут две полосы в обе стороны для общественного транспорта, а посередине будет выделен ряд для автомобилей по новой системе, которая называется "реверсивное движение". Дело в том, что по утрам есть очень много желающих ехать в сторону центра города. Поэтому, благодаря светофорам, водителям будет предоставлена такая возможность. А уже вечером, светофоры будут переключаться и будет отдан приоритет водителям, которые будут двигаться из центра города в обратном направлении", – сказал Рюйтельмаа.

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